打撃のベストナイン「シルバースラッガー賞」が6日（日本時間7日）に発表され、ドジャースの大谷翔平投手がDH部門で3年連続の受賞。日本選手としては、イチロー氏を超える4度目の最多記録となった。また、チーム部門では球団史上初の世界一連覇を果たしたドジャースが2年連続の受賞。同地区のダイヤモンドバックスからは、史上最多タイの3選手が選ばれた。 ■ドジャースが2年連続のチ&