Photo: まついただゆき 去る10月末、都内で行われたBLUETTI（ブルーティー）の新製品発表会でお披露目されたのは、手のひらサイズのポータブル電源「AORA10」だった。会場に足を運んだ筆者は、正直、そのサイズ感と完成度に驚かされた。手のひらより少し大きい“弁当箱サイズ”のボディに、AC出力、UPS（無停電電源）、静音充電、アプリ連携まで詰め込んでいる。アウトドア用でも防災用でも