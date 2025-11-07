生成AIの「回答精度」を上げる６つのポイントChatGPTの登場から３年、ビジネスシーンから日常生活まで広く浸透しつつある生成AI。一方で、「うまく使いこなせていないかも……」「思うような回答を得られない」といった声も聞かれる。生成AIの回答精度は「プロンプト次第で大きく変わる」といわれている。プロンプトとは、ユーザーがAIに対して投げかける質問や指示を指す。この質問や指示が大雑把だったり曖昧だったりすると、ど