俳優の内博貴（39）がショートドラマに初出演することが7日、分かった。傳谷英里香とW主演を務める電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」の実写最新作「最恐上司と同棲したら最強に愛されました」で、7日10時から配信開始。めちゃコミオリジナルコミックを原作とした実写ショートドラマは、2025年7月からめちゃコミにて独占配信を開始。第6弾となる本作では、仕事の鬼として恐れられる部長・結川新一を内