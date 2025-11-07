「阪神秋季キャンプ」（７日、安芸）阪神の投手コーチに就任する桑原謙太朗氏が高知県安芸市で行われている秋季キャンプに合流した。同氏は４日に西宮市内で行われた就任会見に参加。詳しい役職は未定だが、来季から投手コーチとして就任することが決まっていた。