コンビニ各社がクリスマス商品を発表しました。今年は物価高に対応した戦略を展開します。【映像】コンビニ各社の物価高に対応したクリスマス商品セブン-イレブンは、少量で価格を抑え、手頃に楽しめる商品を揃えました。1人で食べきれるサイズのケーキが13種類あるほか、クリスマス用にアレンジされた小さい惣菜の詰め合わせも販売します。ファミリーマートでは、早期の商品予約で割引やポイント還元を受けられるようにしま