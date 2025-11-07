今年で20回目を迎えるUNHCR＝国連難民高等弁務官事務所が主催する「難民映画祭」が始まりました。きのう始まった難民映画祭。東京都内の映画館で、オープニング上映イベントが行われました。初日に上映されたのは、内戦が続くスーダンで戦火にのまれる都市と、その中で生き抜く人々の姿を追ったドキュメンタリー『ハルツーム』です。この映画について、製作者は「未来のための貴重な記録として残り、歴史的な転換点に立つすべての