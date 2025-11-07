【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は６日、レバノン南部を空爆し、レバノン国営通信によると、少なくとも１人が死亡し、８人が負傷した。軍は、レバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織ヒズボラの施設と武器貯蔵庫を狙ったとしている。軍は空爆に先立つ６日午後３時（現地時間）、レバノン南部の三つの村などで周辺住民に避難命令を出した。約１時間後、爆弾が投下され、現地からの映像では大きな煙が空に舞い上がった