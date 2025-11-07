大の里日本相撲協会は7日、大相撲九州場所（9日初日・福岡国際センター）の取組編成会議を開き、2日目までの取組を決めた。2場所連続6度目の優勝を狙う横綱大の里は初日に小結高安、2日目は2場所続けて敗れている伯桜鵬と対戦する。横綱として初の優勝を目指す豊昇龍は伯桜鵬、小結隆の勝の順で当たる。右膝のけがで休場明けの大関琴桜は初日に若隆景、2日目は霧島戦が組まれた。新関脇の安青錦は霧島、関脇王鵬は若元春と初日