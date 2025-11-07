外国人男性を脅して暴行警視庁新宿署は10月28日、トー横で知り合ったという高橋和真容疑者（25）、八田琉弥容疑者（21）、笠井愛華容疑者（22）ら21〜34歳の男女８人を強盗傷害容疑で逮捕したと発表した。新宿・歌舞伎町で少女を買春しようとした外国人男性に「未成年とやっただろう」と因縁をつけて暴行し、１ヵ月の重傷を負わせたうえで現金110万円が入ったリュックを奪った疑いだ。新宿署によると事件が起きたのは２月24日午前