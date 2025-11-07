社民党の副党首で、沖縄2区選出の新垣邦男衆院議員（69）の離党を巡る問題が、一向に収まる気配を見せない。11月2日に会見を開き、社民党からの離党を表明した新垣氏。会見では、9月末に党首の福島みずほ参院議員（69）に離党届を提出したが突き返され、その後服部良一幹事長（75）にも持っていったが同様に受理されず、“郵送した”と明かしていた。新垣氏の会見を受け、5日に福島氏も記者会見を開き、沖縄の問題、基地の問題で一