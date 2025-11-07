「4日からものすごい数のパトカーが来ていて『なんだろう？』と思ってたんですけど、ニュースで事件のことを知って驚きました」11月4日、東京・世田谷区松原のマンションで、生後約3カ月の女の子が死亡しているのが見つかった。同日、殺人の疑いで、女の子の母親である鈴木沙月容疑者（28）を逮捕した。冒頭の、コメントは事件現場となったマンションの近くに住む住民だ。各メディアによると、沙月容疑者は、3日夜に長女である優愛