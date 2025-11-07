夫婦関係は人それぞれですが、上下関係が生まれてしまうと辛いものです。筆者の知人Aさんは、夫の希望で専業主婦になりました。それなのに夫はAさんのことを「無職」とからかい、Aさんの欲しいものも買ってくれません。「俺の金で無駄遣いするな！」--。この夫婦、いったいどうなってしまうのでしょうか。 夫の希望で専業主婦に Aさんは、去年結婚した30代の女性。結婚を決めた時は仕事も楽しくなってきた頃でしたが、夫の強い