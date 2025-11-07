米メディアが公開米大リーグのドジャースは、ワールドシリーズ連覇を達成。敵地トロントでブルージェイズと激闘を繰り広げた第7戦で、値千金の同点ソロを放ったミゲル・ロハス内野手がこの一発後、大谷翔平投手からかけられた言葉を明かした。ロハスは3-4の9回1死の場面で、左翼スタンドへ同点ソロを叩き込んだ。敗戦の危機からチームを救うと延長11回、ウィル・スミスに決勝ソロが飛び出し、2年連続の世界一に輝いた。米ポ