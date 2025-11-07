【山粼武司 これが俺の生きる道】#43【これが俺の生きる道】あれっ、俺のバットが…減量成功で体のキレが増してもイマイチ調子が上がらなかったワケ1996年はバラ色のオフが待っていた。39本塁打でタイトルを獲得。それまで年俸が安かった分、成績かお金かとなれば、やっぱり生活的なものが優先。「もっと稼ぎたい」という気持ちが強かった。前年の年俸は3000万円。そこから4倍増の1億2000万円にジャンプアップを果たした