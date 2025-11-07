株式会社XOXOが運営する女子硬式野球チーム『TSUKUYOMI(ツクヨミ)』は、2025年11月30日(日)に「セレクション」と「野球教室」を同日開催します。愛知県・享栄高校 瀬戸グランドにて、元中日ドラゴンズの武山真吾氏と湊川誠隆氏を特別コーチに迎えて実施されます。競技とキャリアの両立を目指す、本格的な社会人女子硬式野球チームの挑戦です。 女子硬式野球チーム『TSUKUYOMI』セレクション＆野球教室 開催日程：2