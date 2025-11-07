ビバリーから、新しいカードゲーム「アップダウン」が登場。2025年12月の発売に先駆けて、11月22日(土)・23日(日)に開催される「ゲームマーケット2025秋」にて先行体験会が実施されます。手札の数字を「アップ」させるか「ダウン」させるか、シンプルなルールで熱い駆け引きが楽しめるカードゲームです。 ビバリー カードゲーム「アップダウン」 発売時期：2025年12月予定価格：2,200円(税込)対象年齢：6歳以上セ