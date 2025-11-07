TAクリニックグループは、美容皮膚科に特化した「TA SKIN CLINIC」を新設しました。美容外科で培った専門的な知見を活用し、医師が自ら体験して変化を実感した美容医療機器を導入。継続しやすい価格設定で、多くの肌悩みに応えていきます。 TAクリニックグループ 美容皮膚科特化「TA SKIN CLINIC」新設 「TA SKIN CLINIC」では、韓国で話題の切らない小顔・痩身機器「オンダプロ(ONDA Pro)」や、次世代ニードルRF