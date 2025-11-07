高校受験生の保護者の皆様、こんにちは。「おうち受験コーチング」代表の鈴木詩織です。 【写真】勉強嫌いも夢中になる!?「暗記用食パン」が話題に 「受験本番は2月や3月なのに、11月のテストでそんなに焦る必要があるの？」 そう思われるかもしれません。しかし、高校受験の合否は、当日の学力検査だけで決まるのではありません。 特に公立高校では、「当日点」と「内申点(調査書点)」の合計で合否が決まる地域