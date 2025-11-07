【孤独のキネマ】【写真】【愚か者の身分】戸籍売買の闇社会に生きる男たちが落ちた血まみれの地獄モンテ・クリスト伯◇◇◇子供のころ学校の図書館で「巌窟王」を読み、胸をわくわくさせた人は少なくないだろう。もともとはアレクサンドル・デュマの長編小説「モンテ・クリスト伯」。これを黒岩涙香（1862〜1920年）が少年少女向けに翻案したのが「巌窟王」である。本作「モンテ・クリスト伯」はこのデュマの小説