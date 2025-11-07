【経済ニュースの核心】たった3銘柄に大きく振り回される高市トレードのまやかし…日経平均暴落で一時5万円割れトランプ米大統領は、先の日米首脳会談、そして企業経営者との夕食会で米国への投資を促した。今後は、国内の景気浮揚には限定的な外需に注目しなければならない。内閣府の10月消費動向調査によると、消費者心理の明るさを示す消費者態度指数（2人以上の世帯、季節調整値）は前月比0.5ポイント上昇し、35.8と3カ月