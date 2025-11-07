韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』が12月20日に開催される。今回は特別賞として「Japan Favorite Artist by U-NEXT」賞を新設。5組のK-POPアーティストがノミネートされた。【写真64点】IVEの東京ドーム公演登場からフィナーレまでソロ写真も満載『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。17回目となる『MMA2025』はソウル