伊藤ハム米久ホールディングスの上期（4-9月）連結業績は増収増益。このうちハムなどの加工食品は増収減益。需要低迷による数量減少やコスト上昇を、単価改善をはじめとした商品新陳代謝の推進でカバーした。また食肉は国内生産事業の採算改善に加え、ニュージーランド子会社のアンズコフーズの収益回復や決算期変更による影響もあり、国内・海外事業とも増収増益となった。11月4日の決算会見で浦田寛之社長は「厳しい環