PGAから、iPhone 17に対応したスリムフリップカバーが登場。薄さ・軽さを追求しつつ、上品なPUレザーを使ったカバーでiPhone端末を保護できます！ PGA Premium Style「iPhone 17用 スリムフリップカバー」 価格：各2,480円(税込)販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店など スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛けるPGAから