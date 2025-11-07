南座の歌舞伎公演「吉例顔見世興行」を前に、公開された「まねき書き」＝7日午前、京都市左京区京都市東山区の劇場「南座」で12月に行われる歌舞伎公演「吉例顔見世興行」に向け、出演俳優の名前を看板いっぱいに墨書する「まねき書き」の作業が7日、同市左京区の妙伝寺で報道陣に公開された。肉太な線が特徴の「勘亭流」と呼ばれる書体で書かれ「隙間なく客が入るように」との願いが込められている。書家の川端清波さん（40）