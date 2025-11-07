クマ7日午前7時半ごろ、山形県米沢市の旅館「滑川温泉福島屋」にクマが侵入したと経営者の70代男性から110番があった。1頭がそのまま1階にとどまり、男性ら家族3人が2階に避難した。3人は間もなく非常階段から警察に救助された。市は午前11時50分ごろ、自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃猟」を実施し駆除。けが人はいない。米沢署と市によると、旅館は冬季閉鎖中で宿泊客はいなかった。クマは体長約1.2メートルで雄の成獣