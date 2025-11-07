東京・八丈島の台風被害が甚大だ。10月6日に22号、13日に23号と続けて勢力の強い台風の直撃を受けると、7000人弱が住む島内では、死者は出なかったものの土砂災害は100カ所近くと見られ、屋根の破損など建物の被害報告も約600軒にのぼった。一時は約2700軒が断水するなど、島民の生活にも大きな影響が出た。22号の直撃から約1カ月が経過し、各種メディアの報道も減る中、まだまだ島が元の生活を取り戻すには程遠い。【映像】屋根