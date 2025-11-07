パレスチナ自治政府のアッバス議長が、ローマ教皇に就任したレオ14世と初めて会談し、ガザ地区への支援について話し合いました。【映像】アッバス議長がローマ教皇と会談ローマ教皇庁は6日、レオ14世がバチカンで、アッバス議長と会談したと発表しました。レオ14世がローマ教皇に就任して以来、初めてのことです。会談では、ガザ地区の住民らへの支援のほか、パレスチナ国家を樹立しイスラエルとの共存を目指す「2国家解決」