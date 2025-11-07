イスラエル軍が6日、レバノン南部に大規模な空爆を行いました。イスラエルとレバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織が去年停戦に合意してからまもなく1年となりますが、国境地帯の緊張が再び高まっています。ロイター通信によりますと、イスラエル軍は6日、レバノン南部の複数の地域に対して空爆を行いました。イスラエルは「ヒズボラが軍事拠点を再構築している」と主張しています。レバノン国営通信は、この空爆で少なくと