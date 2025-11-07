日本相撲協会は７日、福岡国際センターで大相撲九州場所の取組編成会議を開き、９日の初日の十両と幕内、２日目（１０日）の幕内の取組を決めた。初日は先場所優勝の横綱・大の里（二所ノ関）は初日に小結・高安（田子ノ浦）、横綱・豊昇龍（立浪）は幕内・伯桜鵬（伊勢ケ浜）と対戦する。先場所途中休場の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は幕内・若隆景（荒汐）と対戦し、大関への足固めとなる関脇・安青錦（安治川）は幕内・霧島（音羽