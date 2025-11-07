クマによる被害が相次ぐなか、北海道は2025年11月7日、環境省に緊急要望書を提出しました。道や北海道市長会、町村会は、9月までに警察へ寄せられたクマの通報件数が過去最多となっているほか、人身事故が5件発生するなど、人とクマの軋轢はかつてないほど高まっていることや、緊急銃猟で負傷した場合の補償や発砲行為の責任について、市町村やハンターらが不安を抱えているとして、要望書をまとめました。要望事項は①