7日未明、群馬県伊勢崎市をはしる北関東自動車道で、トレーラーにトラックが追突する事故があり、追突したトラックの運転手が死亡しました。警察によりますと、7日午前2時半ごろ、北関東自動車道東行きの伊勢崎インターチェンジ付近で事故が起きたと110番通報がありました。伊勢崎インターチェンジから本線上に入ってきた大型トレーラーに後ろからきた大型トラックが追突したということで、追突したトラックを運転していた石川県小