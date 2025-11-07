◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル）第１５回みやこＳ・Ｇ３の枠順が７日、決定した。帝王賞２着のアウトレンジ（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）は５枠９番。平安Ｓ以来の重賞３勝目を目指す。このレースの牝馬初勝利を目指すダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は７枠１２番に決定。２戦連続重賞２着のロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩