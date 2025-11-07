高市首相は７日午前、経済安全保障推進会議を首相官邸で開き、経済安保推進法の改正に向けた検討を指示した。新たな安保上の課題や変化に対応するとともに、民間事業者の海外展開を後押しして国際競争力の強化につなげる狙いがある。小野田経済安保相に指示した。首相は、国力に直結する分野で供給網を強化する「危機管理投資」を重視しており、改正の狙いについて「大胆な危機管理投資で力強い経済成長を目指し、経済安保の確