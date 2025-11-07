フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシー監督がシュトゥットガルト戦を振り返り、「セットプレーが課題だった」と語った。オランダメディア『Voetbal International』がコメントを伝えている。ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第4節が6日に行われ、フェイエノールトは敵地でシュトゥットガルトと対戦した。試合は両チーム共にスコアレスで迎えた84分、シュトゥットガルトに先制されると、後半アディショナル