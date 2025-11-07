【Roland MINIATURE COLLECTION】 11月上旬発売予定 価格：500円(全4種) バンダイはガシャポンフィギュア「Roland MINIATURE COLLECTION」を11月上旬に発売する。価格は500円で全4種。 Rolandは日本の大手電子楽器メーカー。「Roland MINIATURE COLLECTION」はRolandが販売した様々な名機を再現したフィギュアだ。1975年に登場しその後のギター・サウンドに