ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が今季も再びシルバースラッガー賞に輝いた。日本人単独最多となる快挙には、『スポーツソウル』も「イチローを超えた最高の打者！オオタニ、シルバースラッガー受賞個人通算4回目の栄誉」と題して賛辞を送っている。【写真】大谷翔平、韓国人同僚とシャンパンまみれMLB機構は11月7日（日本時間）、2025年シーズンのシルバースラッガー賞受賞者を発表し、大谷がナ・リーグ指名打者部門で選出さ