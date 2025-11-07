ASTRO・チャウヌの新アルバムのプロモーションが物議を醸している。【写真】高市首相も目撃？軍服姿のチャウヌ所属事務所Fantagioは11月5日、公式SNSを通じて「コンテンツ内で公開された番号は070-8919-0330で、こちらの番号にのみ接続できる」と説明した。同日、Fantagioは「一部の利用者が番号を誤って入力し、関係のない番号に電話がかかるケースが発生している」とし、「ご不便をおかけした皆さまに心よりお詫び申し上げる」と