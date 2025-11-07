５日、第８回輸入博の国家展コロンビア館で、コーヒーを味わう出展者（左）とメディア関係者。（上海＝新華社記者／任鵬飛）【新華社ボゴタ11月7日】中国上海市で5日開幕した第8回中国国際輸入博覧会に中南米唯一の主賓国として参加するコロンビアは、企業二十数社が国家館に出展したほか、コロンビア中国投資貿易商会が中国企業と共同で複数のイベントを開催する。輸入がテーマの世界初の国家級博覧会である輸入博は、中国のハ