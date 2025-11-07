11月7日は「鍋の日」。宮城県では、地元民が愛してやまない“せり鍋”という隠れたグルメがあるということで、先日開催された試食会に潜入してきました！鍋の日とは？いよいよ鍋シーズンが到来！「とりあえず鍋にすれば解決」という、主婦の味方であるだけでなく、栄養も取れて健康にも良いという点で、鍋は冬の食卓の定番。そんな中、実は11月7日は「鍋の日」だそうです。「いい（11）な（7）べ」の語呂合わせから生まれたこの日