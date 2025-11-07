張家坡墓地の「Ｍ４８４」号墓。（西安＝新華社配信）【新華社西安11月7日】中国陝西省考古研究院は5日、同省西安市にある張家坡墓地の発掘調査で戦国時代の積石墓と唐代の塔墓を発見したと明らかにした。墓地は灞橋（はきょう）区張家坡村の東にあり、同研究院が今年5月から10月に実施した発掘調査で566カ所の遺構を発見。戦国時代の墓309基と車馬坑1基、唐代の墓214基のほか、漢、隋、宋、清各時代の墓や灰坑もあった