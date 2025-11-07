KADOKAWAは11月6日、角川文庫・角川ホラー文庫の人気3作品が、人気インディーゲーム「都市伝説解体センター」とのコラボカバーで登場することを発表しました。発売日は11月10日頃で、期間限定・数量限定での展開となります。コラボ対象となるのは、京極夏彦「巷説百物語」（角川文庫）、梨「ここにひとつの□がある」（角川ホラー文庫）、滝川さり「ゆうずどの結末」（角川ホラー文庫）。いずれも、「都市伝説」や「謎の解明」