高市総理大臣は、就任後はじめての予算委員会に向けて、異例の午前3時から準備を行いました。【映像】「朝3時」に出勤する高市総理（実際の様子）「午前3時です。まだ暗い中、高市総理が公邸に入ります。このあと午前9時からのはじめての予算委員会に向け勉強会です」（記者）高市総理は、自民党の総裁に就任した際の演説で、「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てる」と宣言していました。総理周辺は、「万全の準備を期