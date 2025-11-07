けさ、東京・足立区の警視庁西新井署の交番で、男性巡査長が頭から血を流し倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。拳銃で自殺したとみられています。きょう午前7時前、足立区にある西新井警察署の関原3丁目交番で、地域課の男性巡査長（32）が頭から血を流し、意識のない状態で倒れているのが見つかりました。警視庁によりますと、男性巡査長は現場で死亡が確認され、自身に貸与されていた拳銃1丁が見つかりました。男性