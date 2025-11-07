アメリカのEV大手テスラの株主総会が開かれ、日本円でおよそ150兆円相当にものぼるイーロン・マスクCEOへの巨額報酬案が承認されました。報酬案では、マスク氏が今後10年間でテスラの時価総額を現在のおよそ6倍に引き上げるなどの条件を達成した場合、マスク氏にテスラの株式の最大12%を付与するとしています。報酬総額は1兆ドル、日本円で150兆円相当に上ります。この報酬案について6日に開かれたテスラの株主総会で株主投票が行