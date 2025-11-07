最近の三重県内の経済情勢について、東海財務局津財務事務所は、個人消費は持ち直しているものの、生産活動の回復のテンポは緩やかになっているとして「持ち直している」とする総括判断を8期連続で据え置きました。津財務事務所が3カ月に一度、県内の経済情勢の判断を行っているもので「持ち直している」とする総括判断を去年の1月以降、8期連続で据え置きました。項目別では「個人消費」において、コンビニエンスストアの販売で猛