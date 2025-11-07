ドライバーなどに交通安全意識を高めてもらおうと、JA共済連三重から6日、三重県交通安全協会に交通安全啓発グッズが贈られました。交通事故の未然防止や啓発活動に役立ててもらおうと、JA共済連三重が毎年行っている取り組みです。6日に開かれた贈呈式で、JA共済連三重の東達也本部長が「今後も自賠責制度の普及や交通事故被害者の支援、交通安全啓発活動などに積極的に取り組んでいきたい」と挨拶し、三重県交通安全協会の伊藤達