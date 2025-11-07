四季折々の花々が楽しめる松阪農業公園ベルファーム（三重県松阪市）でいま、バラの花が咲きはじめ、園内は芳醇な香りで包まれています。1年を通して様々な表情を見せるイングリッシュガーデンには、約500株のバラが育てられていて、今年は10月の日照時間が少なかったため花の咲き始めがやや遅れ、いま一分から二分咲きほどとなっています。秋のバラは初夏に比べると花数は少ないものの花の色や香りが、より楽しめるということです