大分県の中央部、由布岳のふもとに広がる豊かな自然に囲まれた由布院温泉は、国内有数の源泉数と湧出量を誇る温泉地。刺激が少なく、クセの少ない単純温泉やアルカリ性単純温泉が主な泉質で、疲労回復などに効果があると言われています。昔ながらの落ち着いた雰囲気と、おしゃれなカフェや雑貨店が調和した情緒ある温泉街が女性や家族連れからも高い支持を得ています。【アクセスを見る】博多駅から2時間30分程度「由布院温泉」周