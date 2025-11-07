高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。【写真】錦織と話をするヘブン11月7日第30回の最後に、第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」の予告が放送され、話題になっています。＊以下第30回のネタバレと次週予告の内容を含みます。＜第30回あらすじ＞ヘブン（トミー・バストウさん）は錦織（吉沢亮さん）と一緒に借家へ引っ越しをしていた。新居に満足気なヘブンだ